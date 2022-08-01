Після розблокування українських портів Кубраков очікує на прибуття іноземних суден за зерном

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков очікує, що до кінця цього тижня до українських портів прибудуть іноземні судна за українським зерном.



«Надалі ми готуємось відправляти судна як з наших портів, так і наприкінці тижня ми очікуємо перші судна, які зайдуть в наші порти. Два перші порти – «Одеса» і «Чорноморськ» – готові. Цього тижня ми будемо як відправляти з них судна, так і, очікуємо, будуть заходити судна», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Міністр очікує, що порт «Південний» до кінця цього тижня або на початку наступного буде готовим до відправки та прийому суден.



Олександр Кубраков окремо зауважив, що Україна понад місяць працює у гирлі Бистрому – це український вихід з Дунаю до Чорного моря – за цей час цим шляхом пройшло близько 100 суден різного тоннажу.

1 серпня з морського торговельного порту «Одеса» вийшло судно з українським продовольством. Це перше судно, яке вийшло з українського порту після початку повномасштабного російського вторгнення. За словами Олександра Кубракова, судно RAZONI, яке прямує до порту Тріполі у Лівані, перевозить на борту 26 тисяч тонн української кукурудзи. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено ООН та Туреччиною.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.