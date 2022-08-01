Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси – Кубраков

З морського торговельного порту «Одеса» вийшло перше судно з українським продовольством, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.



Раніше він повідомив, що о 09:15 з Одеського порту мало вийти судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямує до порту Тріполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено ООН та Туреччиною. На його борту 26 тисяч тонн української кукурудзи.

За даними міністра, у портах Одеси ще 16 суден чекають на свою чергу.

«Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії. Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції», – додав він.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.