«День полегшення для світу» – Кулеба про відправку українського зерна з порту Одеси

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував відправлення агропродукції з українського порту – вперше з 24 лютого.



«День полегшення для світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії та Африці, коли перше українське зерно покидає Одесу після місяців російської блокади. Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо Росія поважатиме свою частину угоди», – написав він у твіттері.

1 серпня з морського торговельного порту «Одеса» вийшло перше судно з українським продовольством.

Як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, з порту вийшло судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено ООН та Туреччиною. На його борту 26 тисяч тонн української кукурудзи.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.