Смертоносні жнива 2022 року

Збирання врожаю в Україні стало дуже ризикованим завданням після вторгнення Росії в Україну.

На цьому знімку (вгорі) від 30 липня – знищений на протитанковій міні комбайн у Харківській області. За повідомленням, водій після вибуху вижив і був госпіталізований.

А ось тракторист (на фото вгорі), який 24 липня натрапив на невідомий вибуховий пристрій на околиці Харкова, загинув миттєво.

1 серпня з Одеси вирушила перша партія українського зерна. «Коридор» для суден, які транспортують продовольство з чорноморських портів України, створили за посередництва Туреччини та ООН. Раніше порт не працював через присутність у Чорному морі військово-морських кораблів Росії.

Попри приємні новини про відкриття зернового коридору у Чорному морі, президент України Володимир Зеленський попередив, що цього року врожай в Україні може бути вдвічі меншим за раніше усталену норму.

Деякі угіддя в Україні стали надто небезпечними для сільськогосподарських робіт через наявність на них нерозірваних мін та боєприпасів.

Чималі ділянки сільгоспугідь були знищені в результаті пожеж, спричинених артилерійськими та ракетними обстрілами. На цьому фото від 29 липня український фотожурналіст Євген Малолєтка на палаючому пшеничному полі в Харківській області.

Інші зернові поля були захоплені російськими військами під час наступу або опинилися в «сірій» зоні.

У липневому інтерв’ю CNN фермер Михайло Любченко назвав сільське господарство «другим фронтом» у війні з Росією.