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Смертоносні жнива 2022 року

Українські аграрії розпочали жнива, позаяк у світі чекають на зерно з «житниці» Європи. Цьогоріч робітники на полях працюють у бронежилетах.

Фото: Ueslei Marcelino (Reuters) Фото:Ueslei Marcelino (Reuters)

Українські аграрії розпочали жнива, позаяк у світі чекають на зерно з «житниці» Європи. Цьогоріч робітники на полях працюють у бронежилетах.

Комбайнер у бронежилеті за кермом комбайну, Запорізька область, 29 липня
Комбайнер у бронежилеті за кермом комбайну, Запорізька область, 29 липня

Збирання врожаю в Україні стало дуже ризикованим завданням після вторгнення Росії в Україну.

На цьому знімку (вгорі) від 30 липня – знищений на протитанковій міні комбайн у Харківській області. За повідомленням, водій після вибуху вижив і був госпіталізований.

А ось тракторист (на фото вгорі), який 24 липня натрапив на невідомий вибуховий пристрій на околиці Харкова, загинув миттєво.

Сапер перевіряє пшеничне поле на наявність вибухівки. Чернігівщина, 29 липня
Сапер перевіряє пшеничне поле на наявність вибухівки. Чернігівщина, 29 липня

1 серпня з Одеси вирушила перша партія українського зерна. «Коридор» для суден, які транспортують продовольство з чорноморських портів України, створили за посередництва Туреччини та ООН. Раніше порт не працював через присутність у Чорному морі військово-морських кораблів Росії.

Під час завантаження щойно зібраної пшениці з комбайна у вантажівку, неподалік від Харкова, фото від 30 липня
Під час завантаження щойно зібраної пшениці з комбайна у вантажівку, неподалік від Харкова, фото від 30 липня

Попри приємні новини про відкриття зернового коридору у Чорному морі, президент України Володимир Зеленський попередив, що цього року врожай в Україні може бути вдвічі меншим за раніше усталену норму.

Вантажівка з пшеницею проїжджає повз хвостову частину ракети, що впала і застрягла в полі в Харківській області, фото від 30 липня
Вантажівка з пшеницею проїжджає повз хвостову частину ракети, що впала і застрягла в полі в Харківській області, фото від 30 липня

Деякі угіддя в Україні стали надто небезпечними для сільськогосподарських робіт через наявність на них нерозірваних мін та боєприпасів.

Чималі ділянки сільгоспугідь були знищені в результаті пожеж, спричинених артилерійськими та ракетними обстрілами.

На цьому фото від 29 липня український фотожурналіст Євген Малолєтка на палаючому пшеничному полі в Харківській області.

Військова машина Росії на українському полі під час збирання врожаю в нині окупованій частині Херсонської області, фото від 21 липня
Військова машина Росії на українському полі під час збирання врожаю в нині окупованій частині Херсонської області, фото від 21 липня

Інші зернові поля були захоплені російськими військами під час наступу або опинилися в «сірій» зоні.

Зерно з фури зсипають у складське приміщення. Запорізька область, 29 липня
Зерно з фури зсипають у складське приміщення. Запорізька область, 29 липня

У липневому інтерв’ю CNN фермер Михайло Любченко назвав сільське господарство «другим фронтом» у війні з Росією.

Комбайн збирає пшеницю на полі Дніпропетровщини, 30 липня
Комбайн збирає пшеницю на полі Дніпропетровщини, 30 липня

Любченко пообіцяв, що для того, щоб прогодувати власну країну та решту світу, він продовжуватиме працювати в новій небезпечній реальності.

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