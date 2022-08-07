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Другий караван суден із зерном вийшов з українських портів

Ресурс MarineTraffic підтверджує, що всі чотири судна вийшли з українських портів Одеса і Чорноморськ (фото ілюстративне)

Другий караван із чотирьох суден із зерном і олією вийшов з українських портів у неділю вранці, повідомляє Міноборони Туреччини.

«Судна стоятимуть на якорі на північ від Стамбула і будуть проінспектовані спільним координаційним центром», – йдеться в твіттері Міноборони в неділю вранці.

Згідно з ним, йдеться про судно Riva Wind, що йде в Іскендерун з 44 тисячами тонн кукурудзи, Mustafa Necati, що йде до Італії з 6 тисячами тонн соняшникової олії, Star Helena, що йде в Китай із 45 тисячами тонн насіння соняшнику і Glory, що йде в Стамбул з 66 тисячами тонн кукурудзи.

Ресурс MarineTraffic підтверджує, що всі чотири судна вийшли з українських портів Одеса і Чорноморськ.

Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з Одеського порту. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямувало до порту Тріполі у Лівані. Прибуття очікується сьогодні, 7 серпня.

Також у рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи було відправлено ще три судна: NAVI STAR, ROJEN і POLARNET.

22 липня, представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

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