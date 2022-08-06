Мінінфраструктури: в Україну вперше з 24 лютого прибуло судно під завантаження зерном

До України 6 серпня вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії прибуло судно під завантаження зерном – балкер FULMAR S, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Ми уже можемо констатувати факт, що завдяки зусиллям президента України, ЗСУ, Міністерства інфраструктури і наших партнерів – ООН та Туреччини – «зерновий коридор» запрацював у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України. Ця подія також є важливим сигналом ринку, що «зерновий коридор» – це безпечна і головне вигідна бізнес-можливість для судновласників повернутися в українські порти», – цитує Кубракова пресслужба міністерства.

За його словами, Україна робить все можливе, щоб її порти могли приймати й обробляти «значно більше суден».

«Зокрема, ми плануємо уже за два тижні вийти на рівень щонайменше 3-5 суден на добу. Наша мета – вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в три млн тонн сільськогосподарської продукції», – сказав міністр.

22 липня, представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з Одеського порту. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямувало до порту Тріполі у Лівані.

Згодом у рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи було відправлено ще три судна: NAVI STAR, ROJEN і POLARNET.

Прибуття першого судна RAZONI в кінцевий пункт призначення – порт Тріполі в Лівані – очікується 7 серпня.