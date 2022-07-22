Біль батьків: діти, життя яких забрала війна (фотосвідчення)

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним. Натисніть, щоб побачити 1 Чоловік тримає за руку свого 13-річного сина невдовзі після того, як хлопчик загинув під час російського ракетного удару по Салтівці, району в Харкові 20 липня 2022 року.



Район зазнав потужних бомбардувань після початку російського вторгнення

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити Чоловік тримає за руку свого 13-річного сина невдовзі після того, як хлопчик загинув під час російського ракетного удару по Салтівці, району в Харкові 20 липня 2022 року.



Район зазнав потужних бомбардувань після початку російського вторгнення

2 Чоловік кидається до тіла свого сина, який загинув під час обстрілу касетними бомбами Лисичанська, 18 червня 2022 року

3 Оксана Колеснікова обіймає труну свого сина Анатолія Колеснікова в Ірпені, неподалік від Києва, фото від 15 квітня.



Тридцятирічний Анатолій був воїном територіальної оборони і загинув на першому етапі масштабного воєнного вторгнення Росії в Україну

4 70-річна Надія Трубчанінова плаче, тримаючись за труну свого сина Вадима в Бучі, під Києвом, 12 квітня 2022 року.



За даними української влади, Вадима вбили російські військові 30 березня

5 Ірина Тромса кидає землю в могилу свого сина, 24-річного Богдана, Буча, 23 квітня 2022 року.



Богдан був українським десантником, загинув у боях з російськими військами на північному сході своєї країни.

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним. Натисніть, щоб побачити 6 Артем Дмитрієв прощається зі своєю 4-річною донечкою Лізою, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Вінниці 17 липня 2022 року.



Ліза є однією з-поміж 26 людей, які загинули внаслідок цієї атаки. Серед померлих – також двоє хлопчиків: 7 і 8 років. Мама Лізи Ірина Дмитрієва була серед десятків поранених

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити Артем Дмитрієв прощається зі своєю 4-річною донечкою Лізою, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Вінниці 17 липня 2022 року.



Ліза є однією з-поміж 26 людей, які загинули внаслідок цієї атаки. Серед померлих – також двоє хлопчиків: 7 і 8 років. Мама Лізи Ірина Дмитрієва була серед десятків поранених

7 Наталія Погорельцева на похороні свого сина Андрія Мельника у Львові 14 травня.



23-річний Андрій був українським військовим, який загинув у боях на Харківщині

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним. Натисніть, щоб побачити 8 Ніна Шевченко плаче над тілом свого 15-річного сина Артема Шевченка, який загинув під час російського удару по Харкову 15 квітня 2022 року

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити Ніна Шевченко плаче над тілом свого 15-річного сина Артема Шевченка, який загинув під час російського удару по Харкову 15 квітня 2022 року

9 77-річна Валентина Нечипоренко плаче на могилі сина Руслана під час його похорону в Бучі 18 квітня 2022 року

10 Мати загиблого старшого лейтенанта Павла Чернікова плаче під час виконання військовими гімну України на Личаківському цвинтарі у Львові 28 березня 2022 року

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним. Натисніть, щоб побачити 11 Чоловік плаче над тілом свого сина-підлітка Іллі в пологовому будинку, переобладнаному під медичне відділення, в Маріуполі Донецької області, 2 березня 2022 року