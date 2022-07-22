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Біль батьків: діти, життя яких забрала війна (фотосвідчення)

Знімки відображають деякі з незліченних трагедій російського вторгнення в Україну. Матері та батьки оплакують своїх вбитих синів та дочок.

Станом на ранок 21 липня 2022 року, за даними Офісу генпрокурора, внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 358 дітей.

В ООН станом на 18 липня підтвердили 5110 випадків загибелі цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, з яких 346 – неповнолітні. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Чоловік тримає за руку свого 13-річного сина невдовзі після того, як хлопчик загинув під час російського ракетного удару по Салтівці, району в Харкові 20 липня 2022 року. Район зазнав потужних бомбардувань після початку російського вторгнення
1 Чоловік тримає за руку свого 13-річного сина невдовзі після того, як хлопчик загинув під час російського ракетного удару по Салтівці, району в Харкові 20 липня 2022 року.

Район зазнав потужних бомбардувань після початку російського вторгнення
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Чоловік тримає за руку свого 13-річного сина невдовзі після того, як хлопчик загинув під час російського ракетного удару по Салтівці, району в Харкові 20 липня 2022 року.

Район зазнав потужних бомбардувань після початку російського вторгнення
Чоловік кидається до тіла свого сина, який загинув під час обстрілу касетними бомбами Лисичанська, 18 червня 2022 року
2 Чоловік кидається до тіла свого сина, який загинув під час обстрілу касетними бомбами Лисичанська, 18 червня 2022 року
Оксана Колеснікова обіймає труну свого сина Анатолія Колеснікова в Ірпені, неподалік від Києва, фото від 15 квітня. Тридцятирічний Анатолій був воїном територіальної оборони і загинув на першому етапі масштабного воєнного вторгнення Росії в Україну
3 Оксана Колеснікова обіймає труну свого сина Анатолія Колеснікова в Ірпені, неподалік від Києва, фото від 15 квітня.

Тридцятирічний Анатолій був воїном територіальної оборони і загинув на першому етапі масштабного воєнного вторгнення Росії в Україну
70-річна Надія Трубчанінова плаче, тримаючись за труну свого сина Вадима в Бучі, під Києвом, 12 квітня 2022 року. За даними української влади, Вадима вбили російські військові 30 березня
4 70-річна Надія Трубчанінова плаче, тримаючись за труну свого сина Вадима в Бучі, під Києвом, 12 квітня 2022 року.

За даними української влади, Вадима вбили російські військові 30 березня
Ірина Тромса кидає землю в могилу свого сина, 24-річного Богдана, Буча, 23 квітня 2022 року. Богдан був українським десантником, загинув у боях з російськими військами на північному сході своєї країни.
5 Ірина Тромса кидає землю в могилу свого сина, 24-річного Богдана, Буча, 23 квітня 2022 року.

Богдан був українським десантником, загинув у боях з російськими військами на північному сході своєї країни.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Артем Дмитрієв прощається зі своєю 4-річною донечкою Лізою, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Вінниці 17 липня 2022 року. Ліза є однією з-поміж 26 людей, які загинули внаслідок цієї атаки. Серед померлих &ndash;&nbsp; також двоє хлопчиків: 7 і 8 років. Мама Лізи Ірина Дмитрієва була серед десятків поранених
6 Артем Дмитрієв прощається зі своєю 4-річною донечкою Лізою, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Вінниці 17 липня 2022 року.

Ліза є однією з-поміж 26 людей, які загинули внаслідок цієї атаки. Серед померлих –  також двоє хлопчиків: 7 і 8 років. Мама Лізи Ірина Дмитрієва була серед десятків поранених
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Артем Дмитрієв прощається зі своєю 4-річною донечкою Лізою, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Вінниці 17 липня 2022 року.

Ліза є однією з-поміж 26 людей, які загинули внаслідок цієї атаки. Серед померлих –  також двоє хлопчиків: 7 і 8 років. Мама Лізи Ірина Дмитрієва була серед десятків поранених
Наталія Погорельцева на похороні свого сина Андрія Мельника у Львові 14 травня. 23-річний Андрій був українським військовим, який загинув у боях на Харківщині
7 Наталія Погорельцева на похороні свого сина Андрія Мельника у Львові 14 травня.

23-річний Андрій був українським військовим, який загинув у боях на Харківщині
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Ніна Шевченко плаче над тілом свого 15-річного сина Артема Шевченка, який загинув під час російського удару по Харкову 15 квітня 2022 року
8 Ніна Шевченко плаче над тілом свого 15-річного сина Артема Шевченка, який загинув під час російського удару по Харкову 15 квітня 2022 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Ніна Шевченко плаче над тілом свого 15-річного сина Артема Шевченка, який загинув під час російського удару по Харкову 15 квітня 2022 року
77-річна Валентина Нечипоренко плаче на могилі сина Руслана під час його похорону в Бучі 18 квітня 2022 року
9 77-річна Валентина Нечипоренко плаче на могилі сина Руслана під час його похорону в Бучі 18 квітня 2022 року
Мати загиблого старшого лейтенанта Павла Чернікова плаче під час виконання військовими гімну України на Личаківському цвинтарі у Львові 28 березня 2022 року
10 Мати загиблого старшого лейтенанта Павла Чернікова плаче під час виконання військовими гімну України на Личаківському цвинтарі у Львові 28 березня 2022 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Чоловік плаче над тілом свого сина-підлітка Іллі в пологовому будинку, переобладнаному під медичне відділення, в Маріуполі Донецької області, 2 березня 2022 року
11 Чоловік плаче над тілом свого сина-підлітка Іллі в пологовому будинку, переобладнаному під медичне відділення, в Маріуполі Донецької області, 2 березня 2022 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Чоловік плаче над тілом свого сина-підлітка Іллі в пологовому будинку, переобладнаному під медичне відділення, в Маріуполі Донецької області, 2 березня 2022 року

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