Російські війська спалюють села для просування в напрямку Донеччини – Гайдай

Російські військові спалюють села на Луганщині й Донеччині для просування і закріплення у напрямку адмінмежі цих областей, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу нашого регіону, та щоб її перетнути жертвує усіма резервами і спалює села на Луганщині й Донеччині. Окупантам не потрібні люди – потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою», – написав Гайдай у телеграмі вранці 26 липня.

За його словами, минулої доби українські військові відбили чотири штурми з боку загарбників, на п’ятому напрямку «бої точаться й досі».

«Із реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. У районах вісьмох із них ворог задіяв авіацію», – додав Гайдай.

3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області України. Як повідомляли російські державні ЗМІ, Шойгу заявив про «встановлений повний контроль над містом Лисичанськ та низкою прилеглих населених пунктів».

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій.

Голова Луганської ОВА згодом заперечив заяви російської сторони, що Луганщина повністю окупована.