Гайдай: наступ військ РФ біля Білогорівки зупинили, Верхньокам’янське «серйозно постраждало» через російські атаки

Наступ російських військ біля Білогорівки зупинили, а Верхньокам’янське «серйозно постраждало» через російські обстріли, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Після 22:00 вони декілька разів із РСЗВ «Град» били по Білогорівці. Зупинено наступ ворога поблизу Білогорівки. За цим та іншими напрямками в супротивника спостерігаються значні втрати», – написав він у телеграмі.



За його даними, «серйозно постраждало» Верхньокам’янське – домівки людей, які залишились, російські війська обстрілювали з артилерії, РСЗВ «Град», навіть застосовували авіацію.



Сергій Гайдай додав, що на межі Луганської та Донецької областей за минулу добу загарбники завдали сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, провели дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної.



За даними Генштабу, на Бахмутському війська РФ ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС – минулої доби вони із ствольної, реактивної артилерії і танків обстрілювали райони низки населених пунктів, зокрема Білогорівки.

Попри заяви російської сторони, Луганщина не повністю окупована військами РФ – Білогорівка та Верхньокам’янка продовжують тримати оборону.