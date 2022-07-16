Бої біля Білогорівки та Верхньокам’янки на Луганщині все ще тривають – Гайдай

Попри заяви Росії щодо нібито повної окупації Луганської області України, Білогорівка та Верхньокам’янка продовжують тримати оборону. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 16 липня у національному телемарафоні.

«Так, більшість області вони (російські війська – ред.) контролюють, але два населених пункти – там йдуть запеклі бої, пройти вони там не можуть, втрачають як особовий склад своєї армії, так і техніку, величезну кількість. Штурми не закінчуються, вони продовжуються постійно. Але поки що нічого в них не виходить», – розповів Гайдай.

Він також заявив, що російські війська досі не змогли повністю перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут, аби після перегрупування почати штурмувати Бахмут.

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«Для пошуку слабких місць у нашій обороні окупанти відправляють ДРГ, які з завдання не повертаються. Так як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами», – додав голова області в своєму телеграм-каналі.

3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області України. Як повідомляли російські державні ЗМІ, Шойгу заявив про «встановлений повний контроль над містом Лисичанськ та низкою прилеглих населених пунктів».

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій.