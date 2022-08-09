Генштаб: армія РФ втратила 300 військових за добу

Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 42 640 своїх військових, зокрема близько 300 – за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 серпня.
За повідомленням, найбільше втрат – на Бахмутському і Донецькому напрямках.
Крім того, за даними Генштабу, Росія під час повномасштабної війни втратила:
- 1817 танків (шість за останню добу)
- 4076 бойових броньованих машин (+6)
- 964 артилерійські системи (+4)
- 261 РСЗВ
- 133 засоби ППО (+1)
- 223 літаки
- 193 гелікоптери (+1)
- 757 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3)
- 185 крилатих ракет (+3)
- 15 кораблів /катерів
- 2998 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+5)
- 87 одиниць спеціальної техніки (+1).
За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.
Високопоставлений представник оборонного відомства США заявив 22 липня, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ