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Генштаб: армія РФ втратила 300 військових за добу

За повідомленням, найбільше втрат – на Бахмутському і Донецькому напрямках

Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 42 640 своїх військових, зокрема близько 300 – за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 серпня.

За повідомленням, найбільше втрат – на Бахмутському і Донецькому напрямках.

Крім того, за даними Генштабу, Росія під час повномасштабної війни втратила:

  • 1817 танків (шість за останню добу)
  • 4076 бойових броньованих машин (+6)
  • 964 артилерійські системи (+4)
  • 261 РСЗВ
  • 133 засоби ППО (+1)
  • 223 літаки
  • 193 гелікоптери (+1)
  • 757 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3)
  • 185 крилатих ракет (+3)
  • 15 кораблів /катерів
  • 2998 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+5)
  • 87 одиниць спеціальної техніки (+1).

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.

Високопоставлений представник оборонного відомства США заявив 22 липня, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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