Генштаб: армія РФ втратила 300 військових за добу

Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 42 640 своїх військових, зокрема близько 300 – за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 серпня.

За повідомленням, найбільше втрат – на Бахмутському і Донецькому напрямках.

Крім того, за даними Генштабу, Росія під час повномасштабної війни втратила:

1817 танків (шість за останню добу)

4076 бойових броньованих машин (+6)

964 артилерійські системи (+4)

261 РСЗВ

133 засоби ППО (+1)

223 літаки

193 гелікоптери (+1)

757 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3)

185 крилатих ракет (+3)

15 кораблів /катерів

2998 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+5)

87 одиниць спеціальної техніки (+1).

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.



Високопоставлений представник оборонного відомства США заявив 22 липня, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.



9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.