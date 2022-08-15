На відновлення комунальної інфраструктури Луганщини потрібно понад 7 млрд гривень – Гайдай

На відновлення зруйнованої комунальної інфраструктури Луганської області необхідно більше ніж 7 мільярдів гривень – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 15 серпня.

«На відновлення комунальної інфраструктури Луганщини необхідно понад 7 мільярдів гривень. Ця сума враховує лише відновлення централізованого газо-, водо- та електропостачання», – заявив він.

За словами Гайдая, такі дані навів директор Департаменту житлово-комунального господарства обласної військової адміністрації Віталій Сурай на основі даних від комунальних служб.

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При цьому оцінки були зроблені на місцях до того, як Луганську область захопили російські війська – тобто станом на травень.

«Остаточні розрахунки можна буде зробити тільки після деокупації, розмінування територій і проведення експертизи об’єктів», – додав голова ОВА.

Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.