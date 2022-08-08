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Російські війська планують вивезти понад 100 дітей із окупованої Луганщини – Гайдай

«Намагаємося наразі зібрати якомога більше інформації щодо цього злочину», повідомив голова ОВА Сергій Гайдай

Російські загарбники планують вивезти понад 100 дітей із окупованої Луганської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 8 серпня.

«Найближчим часом незаконним шляхом орки планують вивезти 104 дитини з тимчасово окупованої території Луганської області. Це теж прояв геноциду. Намагаємося наразі зібрати якомога більше інформації щодо цього злочину», – повідомив він.

За його даними, до організації депортації залучена уповноважена з прав дитини при президенті Росії Марія Львова-Бєлова.

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«Телеграм-сторінка викрадачки дітей рясніє повідомленнями про сімейний прихисток українських сиріт. Питання влаштовування під опіку українських дітей-сиріт до російських родин обговорено цією Марією із самопроголошеними очільниками (незаконних збройних угруповань – ред.) «денере» і «ленере», – додав голова ОВА.

Він зазначив, що про ці факти вже відомо Офісу Генерального прокурора.

Станом на 29 липня Національне інформаційне бюро ідентифікувало 5 600 дітей, яких примусово депортували до Росії.

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