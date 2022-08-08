Російські війська планують вивезти понад 100 дітей із окупованої Луганщини – Гайдай

Російські загарбники планують вивезти понад 100 дітей із окупованої Луганської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 8 серпня.

«Найближчим часом незаконним шляхом орки планують вивезти 104 дитини з тимчасово окупованої території Луганської області. Це теж прояв геноциду. Намагаємося наразі зібрати якомога більше інформації щодо цього злочину», – повідомив він.

За його даними, до організації депортації залучена уповноважена з прав дитини при президенті Росії Марія Львова-Бєлова.

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«Телеграм-сторінка викрадачки дітей рясніє повідомленнями про сімейний прихисток українських сиріт. Питання влаштовування під опіку українських дітей-сиріт до російських родин обговорено цією Марією із самопроголошеними очільниками (незаконних збройних угруповань – ред.) «денере» і «ленере», – додав голова ОВА.

Він зазначив, що про ці факти вже відомо Офісу Генерального прокурора.

Станом на 29 липня Національне інформаційне бюро ідентифікувало 5 600 дітей, яких примусово депортували до Росії.