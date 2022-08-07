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Зросла кількість поранених внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ українських дітей

5 серпня внаслідок обстрілу Березнегуватського району Миколаївської області поранено 17-річну дівчину

Зросла кількість дітей, які дістали поранення внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні, повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

Згідно з повідомленням, 5 серпня внаслідок обстрілу Березнегуватського району Миколаївської області поранено 17-річну дівчину.

«Більше ніж 1064 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 7 серпня офіційна кілкість дітей-жертв за добу не змінилася – 361. Зросла кількість поранених – понад 703», – йдеться у повідомленні.

Найбільше дітей постраждали у Донецькій області – 371.

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На фотографіях, зроблених під час російського вторгнення в Україну, хлопці імітують дорослих бійців із бутафорською зброєю, блокпостами та артилерією.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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