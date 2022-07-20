Спальні місця у дитсадках мають бути перенесені у підвальні приміщення – МВС

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов заявив про рекомендацію від профільних спеціалістів працівникам дитсадків в Україні щодо перенесення дитячих спальних місць у підвальні приміщення, що зазвичай служать бомбосховищами.

В ефірі телемарафону посадовець сказав, що на прикладі дитсадка, де перебуває його син, така ініціатива вже впроваджується.

«Якщо не дай Бог, буде повітряна тривога, то вони (діти – ред.) уже безпосередньо перебуватимуть у підвальному приміщенні», – сказав Смірнов.

Перед початком навчального року, 1 вересня, проходитимуть інспекції навчальних закладів на предмет готовності приймати дітей, але відкривати такі заклади чи ні, з огляду на безпекову складову, вирішуватимуть на місцях, додав посадовець.

За даними Офісу генпрокурора, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2185 закладів освіти в Україні, з них 221 – зруйновано повністю.