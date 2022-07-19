Заклади освіти, які не виконають вимог безпеки, не зможуть почати навчальний рік офлайн – МВС

У навчальних закладах, які не виконають вимог безпеки, навчальний рік в офлайні не розпочнеться, заявила речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва на брифінгу 19 липня.

За її словами, перед початком навчального року представники ДСНС і поліції перевірять наявність і готовність бомбосховищ у закладах освіти, а також разом з освітянами проведуть низку профілактичних заходів.

Рішення про початок і форму навчання в закладах освіти будуть ухвалювати окремо в кожному регіоні або навіть кожному закладі освіти, зауважила речниця. У зв’язку із цим на місцях у постійному режимі триває вивчення ситуації та, залежно від рівня безпеки, буде ухвалене рішення про дистанційне чи очне навчання, наголосили у МВС.

«Проєкт МВС «Безпечне освітнє середовище в умовах війни» передбачено, що служби МВС відвідають усі навчальні заклади. Ми розглядаємо це як складову навчання наших діток із погляду знання ними базових вимог безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану. Тож будуть внесені необхідні зміни у зміст навчальних програм для 6–11 класів. Зокрема, до предмета «Захист України» буде додано окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності», – розповіла речниця МВС.

Минулого місяця Кабінет міністрів рекомендував школам почати навчання з 1 вересня в очному режимі.

При цьому, як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, безпекова ситуація в країні різна, «і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, а тому там продовжиться онлайн-формат. Так само як і на окупованих територіях».

За даними Офісу генпрокурора, станом на 19 липня через бомбардування й обстріли з боку російських військ в Україні пошкоджено 2185 закладів освіти, з них 221 – зруйновано повністю.

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