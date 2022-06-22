Зняття обмежень щодо кількості дітей у класах стосується лише «дистанційки» – МОН

Зняття обмежень щодо кількості дітей у класах стосується лише навчання за дистанційною формою, повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, коментуючи нещодавні законодавчі зміни.

«Очної і вечірньої форми воно не стосується, адже є певні санітарні обмеження щодо кількості дітей у класах. Враховуючи кількість внутрішньо переміщених осіб і 649 тисяч дітей, які перебувають поза межами території України, ми зняли обмеження щодо кількості учнів в одному класі тільки для дистанційної форми навчання», – цитує слова Шкарлета пресслужба МОН.

Крім того, міністр заявив, що МОН рекомендує розпочати новий навчальний рік у закладах загальної середньої освіти 1 вересня очно, але за умови безпекової ситуації. Заклади фахової передвищої, вищої, профтехосвіти можуть починати освітній процес на початку або в середині серпня.

Раніше Верховна Рада ухвалила зміни до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану. Документ, зокрема, передбачає, що на час воєнного стану скасовуються обмеження на кількість учнів у класах і тривалість навчального року.