Через російську агресію постраждали 909 дітей – Офіс генпрокурора

Через повномасштабну збройну агресію Росії постраждали 909 дітей – загинули 323 дитини, поранені 586, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

У відомстві наголошують, що ці цифри не є остаточними, оскільки вони ще уточнюються в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



За даними ОГП, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 302, Харківській – 173, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.



19 червня внаслідок російського обстрілу в Залізному на Донеччині отримала поранення 8-річна дівчинка, а в Ізюмському районі на Харківщині у водойму, де купалися двоє дітей 13 та 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Діти отримали осколкові поранення.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».