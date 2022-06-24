Кабмін рекомендує почати навчання в школах з вересня, у ВНЗ – з середини серпня

Кабінет міністрів рекомендує школам почати навчання з 1 вересня – про це заявив на засіданні 24 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже пов’язано з безпекою наших дітей. Безпекова ситуація в країні різна, і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, а тому там продовжиться онлайн-формат. Так само як і на окупованих територіях», – сказав він.

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Водночас у вищих навчальних закладах уряд пропонує відновити навчання з 15 серпня, за винятком перших курсів.

За словами Шмигаля, місцева влада має пропрацювати організаційний процес очної та змішаної форми навчання, в тому числі:

організувати навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки

візуалізацію шляху до безпечних місць в закладах освіти

забезпечити у сховищах умови для перебування та навчання

забезпечити в кожному закладі тривожну кнопку на випадок надзвичайної ситуації

Голова уряду додав, що Державна служба з надзвичайних ситуацій повинна найближчим часом розробити типові протоколи безпеки. На їхній основі військово-цивільні адміністрації мають затвердити індивідуальні протоколи для кожного закладу освіти і ознайомити з ними батьків та учнів.

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Шмигаль наголосив, що заклади освіти всіх рівнів у регіонах, віддалених від фронту, повинні працювати.

«Це важливо, і уряд зробить все, щоб це відбулося в безпечних умовах», – заявив він.

Станом на 12 червня через російські бомбардування й обстріли в Україні пошкоджений 1971 заклад освіти, з них 194 – зруйновані повністю, додали в прокуратурі.