У Росії пропонують ввести у шкільний курс історії тему «спецоперації» в Україні

Міністерство освіти Росії запропонувало доповнити шкільну програму з історії матеріалами про «спеціальну військову операцію» в Україні. Відповідні поправки є на порталі проєктів нормативних правових актів.
У проєкті наказу міністерства йдеться, що школярі, які засвоїли новий матеріал з історії, повинні «розуміти значимість Росії у світових політичних та соціально-економічних процесах у XX – на початку XXI століття», «знати досягнення країни та її народу», а також «розуміти причини та наслідки розпаду СРСР, відродження Російської Федерації як світової держави, возз’єднання Криму з Росією, спеціальної військової операції» в Україні.
Раніше стало відомо, що до шкільного курсу новітньої історії Росії для дев’ятого класу включили «визнання незалежності» так званих «Донецької та Луганської народних республік».
20 квітня міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив, що в російських школах з 1 вересня проводитимуть уроки про цілі та завдання «спецоперації» в Україні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4509 і поранення 5585 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Серед загиблих – щонайменше 294 дитини, серед поранених – 463. Це дані від 24 лютого до півночі 16 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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