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Вдалося ідентифікувати 5600 дітей, яких Росія примусово вивезла з України – МВС

Фактична цифра примусово депортованих до Росії дітей більша, припускають у МВС

Національне інформаційне бюро ідентифікувало 5 600 дітей, який примусово депортували до Росії – про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко 29 липня.

«Станом на сьогодні сотні тисяч українців були примусово депортовані до країни-агресора. За даними Національного інформбюро, вже ідентифіковано понад 5 600 дітей, яких примусово депортували до росії. Фактична цифра більша. І сьогодні відпрацьовується механізм повернення цих дітей», – йдеться в коментарі Павліченко, поширеному пресцентром МВС.

Вона додала, що Українська оперативна група почала роботу в травні на базі Європолу. Вона відповідає за захист тимчасово переміщених українців не тільки в Європі, а також у Росії та Білорусі. До неї входять, окрім українських правоохоронців, представники Австрії, Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії.

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«Сьогодні чергове засідання представників групи. Окрім України, на нього також запрошені правоохоронці Латвії, Естонії та Фінляндії. Одним із питань порядку денного групи є ідентифікація громадян, які постраждали від примусового видворення», – додала заступниця голови МВС.

Національне інформаційне бюро було створене в березні 2022 року. Його основною метою є збір та узагальнення даних «про військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих окупантами, у тому числі – і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій».

Раніше у Росії заперечували насильне вивезення українців. Зокрема, про це заявляв у квітні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН. Водночас він визнав вивезення понад 600 тисяч людей до Росії станом на початок квітня.

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