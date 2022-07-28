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В Україні зросла кількість дітей, поранених через масштабну війну РФ – прокуратура

Дитяча іграшка у п'ятиповерховому житловому будинку, в якому від удару російських військових загинуло понад 40 людей. Місто Часів Яр на Донеччині, 10 липня 2022 року

В Україні до 693 зросла кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабної війни, яку веде Росія, повідомив Офіс генпрокурора вранці 28 липня. Попереднього дня повідомляли про 690 поранених дітей.

Станом на ранок 28 липня офіційне число загиблих дітей за добу не змінилося – 358, додали в прокуратурі, наголосивши, що ці цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

«27 липня ворожі війська вкотре обстріляли Миколаївський район Миколаївської області. Внаслідок обстрілу двох сіл поранень зазнали 14-річний і 12-річний хлопчики. 27 липня через мінометний обстріл села Прудянка Дергачівського району Харківської області був поранений 12-річний хлопчик», – уточнили в ОГП.

За даними прокуратури, через бомбардування й обстріли з боку російських військ в Україні пошкоджені 2197 закладів освіти, з них 223 – зруйновані повністю.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Біль батьків: діти, життя яких забрала війна (фотосвідчення)
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Біль батьків: діти, життя яких забрала війна (фотосвідчення)

Знімки відображають деякі з незліченних трагедій російського вторгнення в Україну. Матері та батьки оплакують своїх вбитих синів та дочок.

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