Польща в перші місяці війни витратила на допомогу українським біженцям майже 1% ВВП – дослідження

Польща загалом витратила близько 1% власного ВВП на допомогу біженцям з України в перші дні війни – про це свідчить дослідження Польського економічного інституту, оприлюднене 27 липня.

За висновками дослідників, протягом перших трьох місяців повномасштабної російської агресії 70% поляків долучилися до допомоги біженцям. На допомогу людям, які виїхали з України через війну, пішло 2,14 мільярда євро (близько 10 мільярдів злотих) приватних коштів польських громадян. При цьому ПЕІ вказує на те, що за весь 2021 рік населення Польщі витратило на благодійність 3,9 мільярда злотих.

«Сукупна вартість допомоги, наданої біженцям польською владою та громадянами протягом перших трьох місяців війни, дорівнює майже 1% ВВП країни», – висновують дослідники.

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За їхнім прогнозом, бюджетні видатки, зокрема, на надання українським біженцям доступу до соціальних послуг за цей рік сягнуть близько 15,9 мільярда злотих.

«Орієнтовні загальні річні витрати в Польщі державними органами влади та приватними особами на допомогу біженцям протягом перших трьох місяців війни сягнули 5,45 мільярда євро (25,4 мільярда злотих) – еквівалент 0,97% польського ВВП у 2021 році. У наших підрахунках ми брали до уваги гроші, перераховані безпосередньо або через громадський збір коштів, а також вартість закупівлі речей для біженців, вартість запропонованого їм житла та їжі та інші форми підтримки», – йдеться в коментарі Пьотра Арака, директора ПЕІ.

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Він вказав на те, що на наступному етапі – інтеграції українських біженців у польське суспільство – ключовими будуть ефективна координація та мобілізація потенціалу та ресурсів різних громадських і соціальних груп.

За даними ООН, 5 650 272 українських біженці станом на липень проживають по всій Європі. Майже 8,8 мільйона людей виїхали з України, але майже 3,3 мільйона повернулися з моменту російського вторгнення 24 лютого. Більшість біженців – жінки та діти, позаяк українська влада заборонила військовозобов’язаним чоловікам залишати країну.