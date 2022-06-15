Де і за якими програмами приймають українських біженців: чому одні їдуть, а інші повертаються

За останніми даними ООН, в Європі перебуває майже 5 мільйонів біженців із України. Більше половини із них отримали тимчасовий притулок, або подібний статус в європейських країнах. Десятки тисяч українців або вже приїхали, або отримали дозвіл на перебування в США та Канаді. Огляд того, куди виїхали українці, які втекли від розв'язаної Росією широкомасштабної війни, та де і за якими програмами їх приймають, зробив Олексій Коваленко для «Голосу Америки».

Широкомасштабна війна Росії проти Україна, яка триває із в УкраїгунуБільш ніж сто днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну призвели до десятків тисяч смертей і поранень, руйнувань міст та селищ, знищення інфраструктури. , будинків та змусили мільйони українців залишити свої домівки в пошуках безпеки. За даними ЮНІСЕФ, 5,2 мільйона дітей з України потребують гуманітарної допомоги, з яких 2,2 мільйона знаходяться в країнах, які приймають українських біженців. Відповідно до статистики організації, двоє з трьох дітей в Україні були переміщені в результаті бойових дій. Саме діти і жінки складають переважну більшість українців, які шукають притулку від війни за кордоном.

Скільки українців виїхало в Європу і в які країни

За статистикою Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на червень^

у 44 європейських країнах перебуває близько 4,9 млн біженців з України;

з них 3,2 млн українців отримали тимчасовий захист або подібний статус в країнах, які приймають біженців.

Більшість українських біженців, відповідно до статистики ООН, перебувають у сусідній Польщі. Статистика по всіх сусідніх країнах виглядає наступним чином:

Польща – 1 млн 152 тисячі

Росія – 1 млн 116 тисяч (УВКБ ООН включає дані офійіцно подані РФ і не має засобів перевірити повідомлення про примусові депортації, пояснили ГА в ООН)

Молдова – 86 тисяч

Румунія – 82 тисячі (34 тисячі – за програмою тимчасового захисту)

Словаччина – 77 тисяч

Угорщина – 24 тисячі

Білорусь – 8 тисяч

У випадку Польщі, Словаччини та Угорщини статистика відображає кількість українців, які отримали національний еквівалент спеціального захищеного статусу в цих країнах.

Статистика щодо кількості українців за програмами тимчасового захисту в Росії, Молдові та Білорусі відсутня.

Серед усіх європейських країн третьою за величиною країною-приймачем українських біженців є Німеччина, де 780 тисяч українців переховуються від російської агресії, майже 566 тисяч із яких отримали спеціальний захищений статус.

Наступними серед країн ЄС за кількість прийнятих українських біженців є Чехія, Італія та Іспанія.

Портал містить дані лише по Європі, бо, як вважає агентство, більшість біженців шукали притулку саме за західними кордонами України.

«Ми вважаємо, що переважна більшість біженців з України втекла до Європи і залишилася тут. Потенційно портал може охоплювати країни за межами Європи, якщо така інформація буде доступна», – роз’яснила на прохання Голосу Америки у письмовому коментарі речниця УВКБ ООН у Женеві Наталія Прокопчук.

На запитання Голосу Америки про те, чи УВКБ ООН розрізняє українських біженців та людей, які, згідно з заявами українських урядовців, були депортовані до Росії, речниця відповіла, що агентство включає ті офіційні дані, які подає Росія.

«Нам відомо про повідомлення про примусові депортації, але у нас немає засобів перевірити такі повідомлення. Портал відображає кількість біженців і переміщених осіб, які прибули до Росії, за даними національних органів влади Російської Федерації», – пояснила речниця організації.

Адаптація українських вимушених біженців за кордоном

Хвиля міграції безпрецедентних за останні десятиліття масштабів, викликала і безпрецедентну солідарність з боку громадян ЄС та урядів, наголошує УВКБ ООН.

Уперше держави ЄС швидко активували Директиву про тимчасовий захист, що забезпечує доступ до захисту та послуг для біженців з України, йдеться у повідомленні організації, що привертає увагу до оновлених даних агентства на порталі про ситуацію з українськими біженцями.

Європейський Союз надав українським вимушеним переселенцям право на проживання та роботу в усіх 27 країнах ЄС протягом 3 років.

Вони також мають право на соціальні виплати, медичну допомогу та доступ до шкільної освіти.

Деяким європейським країнам виявилось важко самотужки впоратись із кількістю українських біженців. Польща та Молдова, які прийняли найбільшу кількість українських біженців у співвідношенні до кількості свого населення попросили міжнародну фінансову підтримку.

90% хочуть повернутися – Лібанова

Переважна більшість українських біженців планує повернутися в Україну.

«90% тих, хто виїхав (внаслідок повномасштабної війни Росії проти України – ред.), сьогодні говорять про те, що вони хочуть повернутися», – заявляє директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова.

Лібанова наголошує, що серед українок, які виїхали, більшість - близько 60-70% має вищу освіту, що робить їх конкурентоспроможними на ринку праці і збільшує шанси адаптуватись в країнах перебування.

На думку науковиці, достеменно оцінити демографічні втрати поки неможливо – це залежить від тривалості активної фази війни. «Це наше майбутнє і ми маємо битися за кожну людину, щоб вона повернулася в Україну», – вважає Елла Лібанова.

Хто і куди вже повертається?

Агентство у справах біженців ООН зауважує, що незважаючи на те, що в Україні й далі йде війна, і Росія обстрілює ракетами усі регіони країни, частина українців повертаються, зокрема на звільнені від російської окупації території та туди, де не велися бойові дії.

Хто їде в Україну, щоб оцінити ситуацію, перевірити майно, відвідати членів родини чи допомогти їм виїхати. Люди їдуть з наміром залишитися на захід України, до Києва і околиць, до Чернігова, зазначає агентство.

Багато хто з тих, хто повернувся, виявили, що їхні будинки дуже пошкоджені. Вони також намагалися знайти роботу, але через руйнівні економічні наслідки війни, не знайшли і не мали іншого вибору, як знову виїхати.

Президент України Володимир Зеленський під час он-лайн виступу на Yale SEO Summit закликав світовий бізнес зберегти підтримку українських біженців у разі затягування війни. За його словами, більшість українських біженців хочуть повернутися додому, але терміни повернення можуть затягнутися, тому ці люди потребують подальшої підтримки.

«Вони (біженці) вірять у перемогу та вірять у повернення, але ми воюємо з Росією, і ризики, що це не завершиться завтра – вони досить високі, так воно і є. І людям, які перебувають за кордоном, в інших державах, їм потрібна підтримка», – зазначив президент України.

ООН звітує про майже 7,4 мільйона перетинів кордону України для виїзду за кордон від початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого.

Також Управління Верховного комісара наводить статистику про 2,4 мільйона перетинів кордону для в’їзду в країну, втім цей показник скоріш за все фіксував людей, які кілька разів перетинали кордон. Отже, число перетинів кордону для в’їзду в Україну, яке наводить УВКБ ООН не відображає точно число українців, які вирішили повернутись додому.

За інформацією Міжнародної організації міграції (МОМ), майже 4,5 мільйона внутрішньо переміщених українців повернулись додому після переміщення.

«Найбільш значні показники кількості повернень зафіксовано на півночі країни та в Києві. Після повернення цих територій під контроль Уряду України люди переважно повертаються до великих міст та передмість», – йдеться у звіті організації станом на травень. Втім, відповідно із дослідженням МОМ, більше третини тих, хто повернувся, все ще почуваються в небезпеці, а 9 відсотків готові залишити домівки знову через війну.

Зусилля США та Канади для підтримки українських біженців

21 квітня 2022 року Сполучені Штати оголосили програму допомоги, яка є виконанням зобов’язання президента США Джозефа Байдена про прийом українців, які рятуються від російського вторгнення.

Програма за назвою «Єднання заради України» – наймасштабніша за останні десятиліття програма приватного спонсорства США для біженців.

«Єднання заради України» та інші програми надають можливість прийняти до 100 тисяч громадян України у США та найближчих членів їхніх сімей.

України у США та найближчих членів їхніх сімей. На момент подачі заявки вони мають перебувати за межами Сполучених Штатів.

Згідно з програмою, вони можуть приїхати до США і тимчасово залишатися в країні протягом двох років дії програми.

Українці, які беруть участь у процесі «Єднання заради України», повинні мати спонсора в США, який погоджується надавати їм фінансову підтримку на час перебування в країні.

CBS News з посиланням на дані, які американський телеканал отримав від Департаменту внутрішньої безпеки США (DHS) повідомляє про 6500 українців, які прибули до США станом на 1 червня.

Представники імміграційної служби США також дозволили прибути до Америки ще 27 тисячам українців, запрошених американськими спонсорами. Загалом, за даними Департаменту внутрішньої безпеки США, понад 45 тисяч американців подали заявки на прийом українців, переміщених через війну. Вони взяли на себе зобов’язання за утримання запрошених з України.

У Канаді також працює спеціальна програма для біженців із України «Дозвіл Канади на екстрені подорожі для українців» (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET)), що дозволяє безкоштовно оформити візу та отримати право на роботу та навчання в країні.

Гостьова віза за умовами цієї програми оформлюється строком на три роки. Додатково до цієї програми, українці, які вимушені шукати тимчасовий притулок у Канаді через війну, можуть отримати одноразові виплати в розмірі 3000 канадських доларів (близько 2 400$).

За інформацією уряду Канади, станом на червень:

296 тисяч українців подали заявки на участь в програмі.

Майже 132 тисячі заявок були стверджені.

Кількість українців, які вже прибули до Канади значно менша – 43 тисячі з початку 2022 року (число включає кількість всіх людей українського походження, що прибули до країни з 1 січня – не тільки в рамках програми).

На думку міністра імміграції Канади Шона Фрейзера, для багатьох українців заявки на спеціальну програму для біженців – «запасний план» та «невідомо, чи вони використають його в майбутньому».