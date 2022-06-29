В ООН розповіли, чи готова Європа до нової хвилі біженців з України у разі загострення війни

Європа готова буде надати прихисток новій хвилі українських біженців, якщо це буде потрібно. Про це в інтерв’ю Балканській службі Радіо Свобода зазначив Верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді.

«Гадаю, Європа готова до цього, якщо це станеться. Хоча давайте сподіватися, що цього не станеться. Наразі війна дуже сконцентрована, як ми знаємо, у східній частині України... Звісно, ми не знаємо, що може бути далі у цій дуже непередбачуваній війні. Якщо війна дещо посунеться у напрямку заходу, ми зможемо побачити більший потік людей. Але за останні кілька тижнів ми не бачимо цього», – зазначив він.

За словами Верховного комісара ООН з питань біженців, Європа прихистила українських переселенців у «дуже ефективний спосіб», надавши їм насамперед свободу пересування і доступ до необхідних сервісів. На думку Гранді, цей досвід може бути корисний Заходу в майбутньому.

Водночас він не сумнівається, що переважна кількість українців, які наразі опинилися за кордоном, повернуться назад, щойно це дозволять умови.

«Гадаю, що багато українських біженців (більшість із них) хочуть повернутись додому. Але все залежатиме від подальшого розвитку війни», – пояснив Верховний комісар.

2 червня президент України Володимир Зеленський заявив, через широкомасштабну війну Росії проти України майже 12 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями і ще понад 5 мільйонів (передусім жінки та діти) виїхали за кордон.