Українських переселенців у Празі підтримали благодійним концертом

У Празі 22 червня відбувся благодійний концерт «Ukrainian Freedom Voices» за участю відомих українських музичних виконавців.



Щорічний європейський музичний фестиваль Metronome Prague, який проходить у столиці Чехії Празі, цьогоріч підтримав Україну окремим концертом.



За день до початку основної частини триденного фестивалю у Празі виступили такі виконавці української сцени: ALEKSEEV, Jerry Heil, KAZKA, MÉLOVIN, TVORCHI та NK.



Мета фестивалю – підтримати вимушених переселенців, які зараз перебувають у Чехії і не мають доступу до живої української музики.



«Ми організували цю подію, тому що зрозуміли – є попит в тому, щоби про українських артистів в «шоубізі» дізнавалася не тільки наша діаспора, але і чехи. Це вперше, коли Україна представлена в рамках такого великого фестивалю окремою сценою, окремим днем. Ми дуже вдячні чеській стороні за сприяння тому, щоб все це сталося», – зазначили організатори концерту.



Під час концерту ведучі та українські зірки зверталися до глядачів двома мовами – українською та чеською.



«Чеська допомога і підтримка дуже важливі для жінок і дітей, які були змушені залишити свої домівки і поїхати з країни. А також для хлопців на передовій. Ми пишаємося дружбою двох країн – Чехії і України» – пролунало зі сцени.



Задля більшої уваги до події організатори подбали про трансляцію концерту відомими чеськими телеканалами, такими як Óčko TV та Česká Televize. Український телеканал М1 транслював концерт на території України. Глядачі могли скористатися QR-кодом під час трансляції та зробити пожертви.



«Дуже складно виходити через нинішню ситуацію на сцену, але я ходив сьогодні весь день містом, побачив дуже багато української символіки. Я побачив, як чеський народ нас підтримує і старається нам допомогти. Через цю гостинність мені стало трохи легше. Коли я побачив зі сцени погляди наших людей, які вимушені зараз жити тут, але дуже хочуть повернутися додому – мені стало вже зовсім легко. Я зрозумів, що поряд зі своїм народом. Для мене, як для музиканта, дуже важливо бути там, де це є потреба» – сказав виконавець ALEKSEEV.



Усі зібрані кошти від концерту організатори планують перерахувати на придбання медичного обладнання для лікарень, які приймають на лікування дітей, постраждалих під час воєнних дій.