Дві третини українських біженців планують лишатися за кордоном до завершення бойових дій – ООН

Близько двох третин українців, які виїхали за кордон через війну, планують залишатися в країнах перебування, до бойові дії не завершаться. Про це йдеться в звіті Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, оприлюдненому 13 липня.

«Вони прагнуть возз’єднатися з друзями та родичами й хвилюються за тих, хто залишився. Більшість хоче дочекатися, поки військові дії вщухнуть (перш ніж повертатися – ред.)», – йдеться у повідомленні УВКБ ООН.

В опитуванні опитали близько 4 900 українців, які зараз проживають у Чехії, Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині. Дослідження проводилося з середини травня до середини червня.

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Управління Верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що серед біженців із Києва та західних регіонів частка тих, планує повернутися, більша, ніж серед вихідців із областей, де російські військові були «більш активними».

Загалом, за даними ООН, 5 650 272 українських біженці наразі проживають по всій Європі. Майже 8,8 мільйона людей виїхали з України, але майже 3,3 мільйона повернулися з моменту російського вторгнення 24 лютого. Більшість біженців – жінки та діти, позаяк українська влада заборонила військовозобов’язаним чоловікам залишати країну.