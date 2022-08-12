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У Старобільську на Луганщині підірвали авто «начальника МРЕВ» – Гайдай

У Старобільську на Луганщині підірвали автомобіль так званого «начальника МРЕВ», який співпрацював з окупантами з 2014 року, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ми постійно отримуємо повідомлення про роботу партизанів… Буквально вчора на Старобільщині внаслідок вибуху газової установки в автомобілі у лікарні у тяжкому стані перебуває колаборант, який з 2014 року почав співпрацювати з окупантами», – заявив Гайдай в ефірі телемарафону.

Перевірити цю інформацію з незалежних джерел наразі неможливо.

Наприкінці липня голова ОВА повідомляв, що біля Сватова на Луганщині невідомі особи влаштували підпал на залізниці, якою армія РФ доставляє боєприпаси на фронт. Він назвав це роботою «луганських партизанів».

Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.

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