На Луганщині невідомі влаштували пошкодження на залізниці, якою армія РФ возить боєприпаси – Гайдай

Біля Сватова на Луганщині невідомі особи влаштували підпал на залізниці, якою армія РФ доставляє боєприпаси на фронт, повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Цієї ночі «добрі люди» знищили «шафку» керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового. Невідомі патріоти спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці. Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт. Раніше», – написав Гайдай.

Він назвав це роботою «луганських партизанів».

«Підвезення залізницею боєприпасів для рашистів на фронт тепер ускладнено», – констатував посадовець.

Луганська область фактично повністю перебуває під окупацією військ РФ.