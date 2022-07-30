Верещук наголошує на обов’язковості евакуації з Донбасу із наближенням зими

Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошує, що перед початком опалювального сезону евакуація населення з неокупованих районів Донецької області буде обов’язковою.

«У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газогони, які можна було відремонтувати, вони відремонтували. Але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що могло б взимку обігріти людей. Немає належного електропостачання. Одним словом – тепла в Донецькій області в зимовий період не буде. 33-я стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації, як обов’язкова. Я вважаю, що це обов’язок кожного дорослого члена родини. У Донецькій області 52 тисячі дітей, їх треба евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, світла, без можливості обігріти», – сказала Верещук в ефірі телемарафону.

За її словами, з Донеччини доведеться евакуювати щонайменше 200-220 тисяч місцевих жителів. Вона зазначила, що у громадян буде можливість відмовитись від евакуації у письмовій формі.

«Якщо людина відмовляється, вона повинна буде підписати, що вона розуміє і усвідомлює всі наслідки і несе персональну відповідальність за своє життя. Ми демократична країна, ми не можемо когось змушувати силоміць, але така форма буде обов’язковою і з підписом такої людини», – сказала верещук.

Наступною для евакуації може стати Запорізька область, 65% якої не має газопостачання, додала вона.

Напередодні Ірина Верещук очолила координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.