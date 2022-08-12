Федоров: в окупованому Мелітополі пролунав вибух, попередньо спрацював саморобний пристрій

В одному з мікрорайонів окупованого Мелітополя у Запорізькій області пролунав «гучний вибух», повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

«Щойно: один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в сторону мікрорайону поїхали «швидкі». Нагадаю, що рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя і по імені й нікого не залишить без належної уваги», – написав Федоров у телеграмі.

Подробиць він не навів і додав, що більш детальну інформацію ще збирають.

В умовах війни редакція не може відразу незалежно перевірити наведені дані.

10 серпня Федоров заявляв, що сили спротиву в Мелітополі пошкодили штаб «Єдиної Росії», а 8 серпня – що українські військові завдали удару ракетами HIMARS по пунктах базування російських сил у місті.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Іван Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів і безробіття.