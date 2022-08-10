У Мелітополі сили спротиву пошкодили штаб «Єдиної Росії» – Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі сили спротиву пошкодили штаб «Єдиної Росії», повідомив міський голова міста Іван Федоров.



«Сьогодні пекельна ніч для ворогів на території мелітополя – третя підряд. Вчора близько 22:00 силами спротиву та партизанами було пошкоджено штаб «Єдиної Росії». Сьогодні є конкретні заяви про те, що оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині території Запорізької області. Це свідчить про те, що сили спротиву точно будуть проти (референдуму) і будуть діяти, робити все, щоб таке дійство не відбулося», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Також телеграм-канал «РІА Мелітополь» повідомив, що у ніч з 8 на 9 серпня пролунав вибух у центрі міста біля штабу «Єдиної Росії», де окупанти готувались до псевдореферендуму.

Про відкриття штабу «Єдиної Росії» у Мелітополі повідомлялося у липні.

Напередодні російські ЗМІ повідомили, що очільник окупованої частини Запорізької області Євген Балицький, який називає себе «головою» російської адміністрації Запоріжжя, підписав розпорядження про проведення псевдореферендуму про входження окупованої частини регіону в склад Росії.

Російські війська, за останніми даними, контролюють близько 60% Запорізької. При цьому обласний центр – Запоріжжя – лишається під контролем України. Українська влада заявляє, що всі окуповані території будуть звільнені.