Мер Мелітополя повідомив про удар ракетами HIMARS по пунктах дислокації військ РФ у місті

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у ніч на 8 серпня українські військові завдали удару ракетами HIMARS по пунктах базування російських сил у місті.

«Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки», – написав Федоров у телеграмі вранці 8 серпня.

За його словами, внаслідок удару загинули понад 100 російських солдатів. Перевірити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.

«На минулому тижні значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсону. Сьогоднішня ніч – найбільш результативна та свідчить, що наявні ворожі підрозділи ППО вже не спроможні чинити опір HIMARS. Послаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку», – написав Федоров.

У ЗСУ ситуацію наразі не коментували.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Іван Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів і безробіття.