Отримали «квитки на концерт Кобзона» – ГУР повідомляє про підрив авто окупантів в Херсоні



У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляють про підрив автівки російських окупантів у Херсоні.



«Цього разу «квиток» отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Його вручення відбулося у Херсоні на перетині вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу, в результаті чого один поліцейський «відбув на концерт», а другий дещо «затримається» у медичному закладі», – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.

Перевірити цю інформацію з інших джерел наразі неможливо.

Це вже не перший подібний інцидент з окупантами, зокрема у червні у Херсоні стався вибух поруч з автомобілем Євгена Соболєва, призначеного російською окупаційною владою «керівником» «Управління служби виконання покарань». Також був вибух біля будівлі МВС у Мелітополі.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто перебуває під російською окупацією.