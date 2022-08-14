Російські ресурси заявили про удар ЗСУ по базі «вагнерівців» на Луганщині

Російські телеграм-канали, які висвітлюють війну Росії в Україні, а також канал, в якому публікуються новини про «вагнерівців» з оголошеннями про набір найманців, заявили, що Збройні сили України завдали артилерійського удару по базі «Приватної військової компанії Вагнера» в районі окупованої Попасної в Луганській області.

Українська сторона цю інформацію поки що не коментувала.

За повідомленнями, базу зруйновано. За даними одного з російських військових кореспондентів Юрія Котьонка, артилерійського удару було завдано з реактивної системи залпового вогню HIMARS, пише «Медуза».

За даними ЗМІ, тиждень тому інший російський воєнкор, Сергій Середа, опублікував фотографії з бази «вагнерівців» у Попасній, і, ймовірно, українські військові дізналися про місце її розташування завдяки саме цим фото. Локація на них ідентична тому місцю, по якому було завдано удару.

Видання The Insider звернуло увагу на те, що після публікації новини про знищення бази «ПВК Вагнера» Сергій Середа видалив зі свого телеграм-каналу пост із фотографіями найманців.

За даними деяких ЗМІ, на базі в момент удару міг бути близький до Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин, якого вважають спонсором і одним із творців «ПВК Вагнера». Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Напередодні пресслужба компанії «Конкорд», яка належить Пригожину, повідомляла про відрядження бізнесмена до Луганської області. Сам він публікував фотографії зі штабу «вагнерівців». До цього повідомлялося, що соратник Путіна особисто займається вербуванням найманців, об’їжджаючи для цього, зокрема, російські колонії.

Про наявність загиблих або постраждалих внаслідок удару по базі «ПВК Вагнера» поки що інформації немає.

Водночас дехто з експертів не виключає, що історія зі знищенням бази може бути постановкою – про це пише аналітик Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не значиться на балансі військових відомств та у реєстрі юридичних осіб, проте його бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у наземних операціях РФ у Сирії та у війні Росії проти України.