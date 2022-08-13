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Залужний: п’ята частина російських підрозділів в Україні розгромлена

Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що активні бойові дії тривають на 1300 кілометрах фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що під час повномасштабної війни розгромлена п’ята частина російських підрозділів, залучених до бойових дій в Україні.

Як повідомив головнокомандувач у фейсбуці 13 серпня, він говорив про це із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Під час сьогоднішньої телефонної розмови в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні. Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі – п’ята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена», – заявив Залужний.

Він також повідомив, що активні бойові дії тривають на 1300 кілометрах фронту.

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«Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню – я знову звернувся з цим до наших партнерів», – додав Залужний.

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок 13 серпня втрати Росії у повномасштабній війні проти України склали 43 400 військових.

За останніми даними Пентагону, наведеними 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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