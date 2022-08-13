Залужний: п’ята частина російських підрозділів в Україні розгромлена

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що під час повномасштабної війни розгромлена п’ята частина російських підрозділів, залучених до бойових дій в Україні.

Як повідомив головнокомандувач у фейсбуці 13 серпня, він говорив про це із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Під час сьогоднішньої телефонної розмови в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні. Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі – п’ята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена», – заявив Залужний.

Він також повідомив, що активні бойові дії тривають на 1300 кілометрах фронту.

«Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню – я знову звернувся з цим до наших партнерів», – додав Залужний.

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок 13 серпня втрати Росії у повномасштабній війні проти України склали 43 400 військових.

За останніми даними Пентагону, наведеними 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.