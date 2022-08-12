У Forbes підрахували вартість знищених у Криму російських літаків

Українська редакція видання Forbes спробувала підрахувати вартість літаків, які були знищені внаслідок серії вибухів на аеродромі «Саки» у селищі Новофедорівка в окупованому Росією Криму. У виданні наголосили, що вартість знищеної техніки залежить від її кількості та класифікації.

Як випливає зі зроблених за кілька годин до вибуху супутникових знімків Planet Labs, поблизу аеродрому стояло понад 20 літаків – переважно, винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, один важкий військово-транспортний Іл-76 та кілька вертольотів, сказав речник Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат.

Forbes, спираючись на різні джерела, підрахував, що вартість цієї техніки могла становити 650-850 мільйонів доларів.

За підрахунками видання, вартість літаків складає:

Су-30СМ – 50 млн доларів;

Су-24МР – 6 млн доларів;

Іл-76 – 86 млн доларів.

Президент України Володимир Зеленський, український Генштаб, а також розслідувачі «Схем» (Радіо Свобода) заявляли про знищення дев'яти військових літаків у Новофедорівці. При цьому не уточнювалось, які саме літаки було знищено.

«Якщо припускати, що всі дев'ять втрачених літаків були найдешевшими Су-24МР, то загальна сума втрат Росії – приблизно $55 млн, а якщо дорожчими Су-30СМ – $450 млн», – зазначає видання.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) і The New York Times пишуть, що на аеродромі згоріли щонайменше вісім російських літаків «на десятки мільйонів доларів», не згадуючи які саме.

При цьому, за даними проєкту розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker, на аеродромі «Саки» знищили щонайменше 11 літаків – п'ять винищувачів Су-30СМ та шість ударно-розвідувальних літаків Су-24МР. У такому разі вартість знищеної техніки становила приблизно 300 млн доларів.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm стверджує, що знімки супутника не показують усі наслідки удару. За даними їхніх джерел з Криму, втрати авіатехніки росіян після удару становлять: вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п'ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму близько 380 млн доларів.