Британська розвідка оприлюднила свої висновки щодо вибухів на російській авіабазі в Саках

Британська розвідка повідомила, що, за її даними, російська армія втратила щонайменше вісім військових літаків через вибухи на аеродромі біля Саків в окупованому Криму.

«Щонайменше п’ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 і три багатоцільові винищувачі Су-30 майже напевно були знищені або серйозно пошкоджені в результаті вибухів… Втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних Росії для ведення війни. Але в основному Саки використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту Росії. Спроможність морської авіації флоту зараз значно знижена», – йдеться у звіті розвідки, який вранці 12 серпня публікує Міністерство оборони Великої Британії.

Там додали, що, попри пошкодження, аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації.

«Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози. Напевно, Крим сприймався як безпечний тил», – кажуть у британській розвідці.

Щодо причини вибухів 9 серпня, то, як йдеться у звіті, вона «невідома, але великі грибоподібні хмари, які видно на відео очевидців, майже напевно були результатом детонації чотирьох складів боєприпасів».

Раніше командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що у Новофедорівці було знищено дев’ять російських літаків.

Локальні медіа повідомили 9 серпня про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму.

Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначили 9 серпня, що одночасність вибухів на двох різних об’єктах виключає офіційну російську версію про випадкову пожежу на російській авіабазі в Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму.

За даними «Схем» на березень 2022 року, для здійснення авіанальотів проти України російська армія використовує практично всі придатні для цього аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму. Загалом аеродромів з тактичною військовою авіацією біля кордонів України близько 40.

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