Супутникові знімки російської авіабази в окупованому Криму до та після потужних вибухів (фотогалерея)

На супутникових знімках, зроблених незадовго до вибухів на російській авіабазі в окупованому Криму та після них, видно пошкодження, спричинені вибухами. Військово-морські сили Росії втратили щонайменше дев'ять військових літаків, у тому числі винищувачі Су-30СМ і бомбардувальники Су-24М, свідчить аналіз зображень «до і після», повідомили журналісти «Схем» (Радіо Свобода).

Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів».

В Міноборони України офіційно не підтвердили факту обстрілу аеродрому, а порадили пильніше слідкувати за протипожежною безпекою.

Американське видання The New York Times зацитувало неназваного українського військового високопосадовця, який визнав, що до вибухів причетні українські Збройні сили. За його словами, з цього аеродрому злітали літаки, які завдавали ударів по півдню України, а для атаки на нього використали обладнання «ексклюзивно українського виробництва», хоча він не уточнив, яке саме.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що у Кремля немає жодних мотивів звинувачувати Україну в ударах, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем ППО. Також у ISW припускають, що Україна могла модифікувати свої ракети «Нептун» для наземної атаки, але нині немає жодних доказів, що підтверджують цю гіпотезу.

Такий крок міг би стати значним загостренням у ході війни, кажуть деякі оглядачі.

Росія окупувала український Кримський півострів у 2014 році.