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Супутникові знімки російської авіабази в окупованому Криму до та після потужних вибухів (фотогалерея)

На супутникових знімках, зроблених незадовго до вибухів на російській авіабазі в окупованому Криму та після них, видно пошкодження, спричинені вибухами. Військово-морські сили Росії втратили щонайменше дев'ять військових літаків, у тому числі винищувачі Су-30СМ і бомбардувальники Су-24М, свідчить аналіз зображень «до і після», повідомили журналісти «Схем» (Радіо Свобода).

Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів».

В Міноборони України офіційно не підтвердили факту обстрілу аеродрому, а порадили пильніше слідкувати за протипожежною безпекою.

Американське видання The New York Times зацитувало неназваного українського військового високопосадовця, який визнав, що до вибухів причетні українські Збройні сили. За його словами, з цього аеродрому злітали літаки, які завдавали ударів по півдню України, а для атаки на нього використали обладнання «ексклюзивно українського виробництва», хоча він не уточнив, яке саме.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що у Кремля немає жодних мотивів звинувачувати Україну в ударах, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем ППО. Також у ISW припускають, що Україна могла модифікувати свої ракети «Нептун» для наземної атаки, але нині немає жодних доказів, що підтверджують цю гіпотезу.

Такий крок міг би стати значним загостренням у ході війни, кажуть деякі оглядачі.

Росія окупувала український Кримський півострів у 2014 році.

На супутниковому знімку Planet Labs PBC видно, як російські літаки вишикувалися на авіабазі Саки в окупованому Росією Криму за кілька годин до вибухів 9 серпня
1 На супутниковому знімку Planet Labs PBC видно, як російські літаки вишикувалися на авіабазі Саки в окупованому Росією Криму за кілька годин до вибухів 9 серпня
Супутниковий знімок російських літаків перед вибухами. Повідомляють, що літаки з цієї бази регулярно завдають ударів по території України
2 Супутниковий знімок російських літаків перед вибухами. Повідомляють, що літаки з цієї бази регулярно завдають ударів по території України
Ще одне фото реактивних літаків на території бази за кілька годин до вибухів
3 Ще одне фото реактивних літаків на території бази за кілька годин до вибухів
Після серії вибухів над базою здійнялися величезні клубки диму
4 Після серії вибухів над базою здійнялися величезні клубки диму
Американське видання&nbsp;The New York Times&nbsp;зацитувало неназваного українського військового високопосадовця, який визнав, що до вибухів причетні українські Збройні сили. За його словами, з цього аеродрому злітали літаки, які завдавали ударів по півдню України, а для атаки на нього використали обладнання &laquo;ексклюзивно українського виробництва&raquo;, хоча він не уточнив, яке саме. Міністерство оборони Росії заперечило напад на базу, назвавши вибухи &laquo;порушенням вимог пожежної безпеки&raquo;
5 Американське видання The New York Times зацитувало неназваного українського військового високопосадовця, який визнав, що до вибухів причетні українські Збройні сили. За його словами, з цього аеродрому злітали літаки, які завдавали ударів по півдню України, а для атаки на нього використали обладнання «ексклюзивно українського виробництва», хоча він не уточнив, яке саме.

Міністерство оборони Росії заперечило напад на базу, назвавши вибухи «порушенням вимог пожежної безпеки»
Російська влада намагалася применшити значення вибухів, заявивши, що всі готелі та пляжі на півострові, який є популярним туристичним місцем для багатьох росіян, не постраждали. Однак на відео в соціальних мережах видно, як туристи втікали, коли побачили клубки диму над узбережжям поблизу. Внаслідок вибухів деякі житлові будинки селища Новофедорівки були пошкоджені, зокрема&nbsp;повилітали вікна
6 Російська влада намагалася применшити значення вибухів, заявивши, що всі готелі та пляжі на півострові, який є популярним туристичним місцем для багатьох росіян, не постраждали.

Однак на відео в соціальних мережах видно, як туристи втікали, коли побачили клубки диму над узбережжям поблизу. Внаслідок вибухів деякі житлові будинки селища Новофедорівки були пошкоджені, зокрема повилітали вікна
Фото авіабази від 10 серпня, зроблене Planet Labs вже після вибухів, на якому видно обвуглені уламки. Військово-морські сили Росії втратили щонайменше дев&#39;ять військових літаків, у тому числі винищувачі Су-30СМ і бомбардувальники Су-24М, свідчить аналіз зображень &laquo;до і після&raquo;, повідомили журналісти &laquo;Схем&raquo; (Радіо Свобода)
7 Фото авіабази від 10 серпня, зроблене Planet Labs вже після вибухів, на якому видно обвуглені уламки.

Військово-морські сили Росії втратили щонайменше дев'ять військових літаків, у тому числі винищувачі Су-30СМ і бомбардувальники Су-24М, свідчить аналіз зображень «до і після», повідомили журналісти «Схем» (Радіо Свобода)
Також були зруйновані кілька будівель на базі, де могли бути боєприпаси
8 Також були зруйновані кілька будівель на базі, де могли бути боєприпаси
На супутникових знімках від 10 серпня видно кілька великих вирв, схожих за розмірами, а це вказує на те, що по базі завдали численних ударів. &laquo;Відділ охорони здоров&rsquo;я Криму, який контролюється Росією, повідомив, що внаслідок вибухів один мирний житель загинув і ще вісім отримали поранення. Військові аналітики назвали руйнування потужним ударом для Росії та психологічною перемогою для України
9 На супутникових знімках від 10 серпня видно кілька великих вирв, схожих за розмірами, а це вказує на те, що по базі завдали численних ударів.

«Відділ охорони здоров’я Криму, який контролюється Росією, повідомив, що внаслідок вибухів один мирний житель загинув і ще вісім отримали поранення.

Військові аналітики назвали руйнування потужним ударом для Росії та психологічною перемогою для України

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