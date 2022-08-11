Росія втратила в Україні дві ескадрильї Су-35 – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні дві ескадрильї літаків Су-35, повідомив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.



«Літаки Су-35 показали низький рівень живучості. За час повномасштабної агресії, окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків, це близько 24 одиниць», – сказав він під час брифінгу.



За його даними, за останній тиждень сили ППО України знищили 27 повітряних цілей.



«У зв’язку зі значними втратами авіаційної техніки, окупанти вивчають питання залучення до бойових дій застарілих бомбардувальників – Су-24М, що протягом 2005–2018 років були виведені з бойового складу агресора», – додав Олексій Громов.

За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 232 літаки.

Росія про свої втрати не повідомляє. За останніми даними Пентагону, наведеними 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.