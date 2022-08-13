Російські війська зазнали найбільше втрат на Бахмутському та Криворізькому напрямках – Генштаб

За добу російська армія втратила близько 200 військових, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 13 серпня.

Відтак, за інформацією Генштабу, втрати Росії склали 43 400 людей особового складу.

Командування також наводить дані про втрати російської техніки:

1856 танків (сім за останню добу)

4 115 бойових броньованих машин (+7)

978 артилерійських систем (+3)

261 реактивних систем залпового вогню

136 засобів протиповітряної оборони

233 літаки

193 гелікоптери

779 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1)

187 крилатих ракет (+2)

15 кораблів/катерів

3 036 автомобілів та автоцистерн (+15)

91 одиниць спеціальної техніки (+1)

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються», – повідомляє штаб.

За останніми даними Пентагону, наведеними 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.