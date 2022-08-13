Росія зосередилася на встановленні повного контролю над Донбасом, бої на Донеччині тривають – Генштаб

Російські війська зосередилися на повному захопленні Донеччини та Луганщини, а також утриманні інших окупованих територій, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України на ранок 13 серпня.

«Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі», – повідомляє командування.

Ситуація на півночі – без особливих змін, фіксуються обстріли Чернігівської та Сумської областей. Російські війська також обстрілювали населені пункти та їхні околиці на Харківщині, Донбасі та півдні.

Російські підрозділи намагалися просунутися на Донеччині в напрямках Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка. За зведенням, бої тривають на напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка.

«Загарбники вели наступальні бої в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак – Авдіївка, успіху не мали та відкинуті назад. На напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії тривають», – йдеться в зведенні.

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Також штаб звітує про зупинення російського наступу в напрямку Сторожового – Новосілки на Донеччині.

Крім того, не мали успіху спроби наступу в напрямку Сухий Ставок – Лозове у Херсонській області.

За даними штабу, в Чорному та Азовському морях перебувають у готовності до застосування два носії крилатих ракет морського базування. Генштаб попереджає, що загроза ракетних ударів зберігається, і закликає не ігнорувати сигнали повітряних тривог.