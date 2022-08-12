У ЄС наголошують: демілітаризація Запорізької АЕС має початися з повного виведення військ РФ

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наголошує, що демілітаризація Запорізької атомної електростанції має початися з повного виведення військ РФ.



«Запорізьку АЕС не можна використовувати в рамках будь-якої воєнної операції. Я підтримую заклик до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ, і закликаю МАГАТЕ відвідати її. Росія повинна негайно повернути повний контроль (над станцією) законному суверенному власнику Україні», – написав він у твіттері.

11 серпня Радбез ООН на своєму засіданні, яке ініціювала Москва, розглянув ситуацію на Запорізькій АЕС. Представник Росії підтримав ідею приїзду представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС, захоплену російськими силами. При цьому він не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо атомної станції, бо, за його словами, Росія «захищає АЕС».

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що візит місії МАГАТЕ досі не відбувся через «деструктивну позицію» Росії, яка продовжує обстріли Енергодару і АЕС.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що лише повний відхід російських окупантів із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останні кілька днів – Росія й Україна звинувачують у цьому один одного. 11 серпня український «Енергоатом» розповів про черговий обстріл станції і повідомив про загострення ситуації на АЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.