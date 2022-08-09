«Потенційна катастрофа від Уралу до Лісабону»: реакція світу на дії Росії на Запорізькій АЕС

Останні події довкола Запорізької АЕС, перетворення її на фактичну російську базу окупаційними військами, «ядерний шантаж» з боку Кремля і нібито погрози, що станція «або буде російською, або її не буде», небезпечні прольоти ракет над АЕС і обстріли об’єктів неподалік атомних реакторів – все це викликає велике занепокоєння у світі і активно коментується оглядачами і журналістами.

Канадієць Майкл Бойцюрків, колишній речник Спостережницької місії ОБСЄ в Україні, твітить: «Якщо матиме місце інцидент на Запорізькій атомній станції, наслідки будуть відчутними «від Уральських гір до самого Лісабону», кажуть експерти».

«Штатні співробітники на Запорізькій атомній станції в Україні «під величезним психологічним тиском», працюючи під російським командуванням. Один зі співробітників, за повідомленнями, сказав, що українські працівники АЕС можуть вийти лише до туалету в супроводі солдатів РФ»:

Видання Peoples Gazette пише: «Катастрофа гірша за Чорнобиль, Фукусіму може статися на Запорізькій атомній станції, попереджає Україна»:

Журналіст Метью Лаксмур твітить: «Росія, можливо, краде найбільшу атомну станцію Європи, відмикаючи її від української електромережі та приєднуючи її до своєї власної. Жодна АЕС не була окупована чи переведена в юрисдикції в історії війн. «Це гра з вогнем»:

Семюел Рамані з британської аналітичної установи RUSI вказує: «Україна тисне на МАГАТЕ та ООН, щоб було дозволене інспектування Запорізької атомної станції. Україна каже МАГАТЕ, що російською стратегією є знищення запорізької ядерної інфраструктури. Інші повідомлення з України свідчать, що Росія все ще не розібрала АЕС»:

Твіттер-акаунт Glasnost Gone зазначає: «Буквально ніхто не здивований цим. Погано дисципліновані російські сили окупували Запорізьку атомну станцію і перетворили її на військову базу для обстрілів українських позицій, каже голова української атомної компанії»:

Місія ЄС при ОБСЄ у Відні пише: «Розташування російських військ та озброєнь на Запорізькій атомній станції є відкритим порушенням всіх міжнародних безпекових, нормативних правил. Про це в заяві сказала єврокомісарка Кадрі Сімсон»:

Газета The Washington Post зазначає: президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в «ядерному шантажі» після недавніх обстрілів найбільшої в Європі атомної станції, що, як сказали в ООН, може призвести до катастрофічних наслідків»:

Аріяна Ґіць, канадійська політична коментаторка, твітить: «Я сподіваюся, що не знадобиться ядерна катастрофа російського виробництва в Україні, щоб нарешті змусити людей закликати до єдиного рішення, щоб покінчити з цим пеклом і злом».

Гаррі Каспаров, один з лідерів російської позиції: «Україна захищає своїх цивільних проти іноземного вторгнення. Росія заміновує атомну станцію на окупованій українській території. Я сподіваюся, що «Міжнародна амністія» покритикує обох однаково? Чи, можливо, лише Україну?»

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 8 серпня закликав надати міжнародним інспекторам доступ на Запорізьку атомну електростанцію після повідомлень про обстріли найбільшої в Європі АЕС із боку російських військ.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі 6 серпня попередив, що обстріл АЕС «підкреслив дуже реальний ризик ядерної катастрофи».

Українська влада звинуватила російські війська в обстрілах території Запорізької АЕС 5, 6 і 7 серпня.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у здійсненні «ядерного терору» і закликав запровадити додаткові міжнародні санкції, цього разу проти ядерного сектору Москви.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Запорізька АЕС відіграє значну роль при контрнаступі українських військ, тому російські війська продовжуватимуть «ядерний шантаж».

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.