Зеленський закликав Клінтона допомогти звернути увагу світу на ядерний терор Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав 42-го президента США Білла Клінтона використати особистий авторитет для привернення світової уваги «до обстрілів і мінування Запорізької АЕС і ядерного терору Росії». Як повідомила у ніч на 9 серпня пресслужба голови держави, Зеленський провів зустріч із Клінтоном у форматі відеозустрічі.

За повідомленням, президент наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії.

«Для нас дуже важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Саме тому такі розмови як ця, є для нас дуже корисними», – заявив Зеленський.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 8 серпня закликав надати міжнародним інспекторам доступ на Запорізьку атомну електростанцію після повідомлень про обстріли найбільшої в Європі АЕС із боку російських військ.

«Будь-який напад на атомну станцію – це самогубство», – сказав Ґутерріш на пресконференції в Японії.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі 6 серпня попередив, що обстріл АЕС «підкреслив дуже реальний ризик ядерної катастрофи».

Українська влада звинуватила російські війська в обстрілах території Запорізької АЕС 5, 6 і 7 серпня.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у здійсненні «ядерного терору» і закликав запровадити додаткові міжнародні санкції, цього разу проти ядерного сектору Москви.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Запорізька АЕС відіграє значну роль при контрнаступі українських військ, тому російські війська продовжуватимуть «ядерний шантаж».

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.