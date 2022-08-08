Ситуація на ЗАЕС: Україна закликає світ відреагувати на «ядерний тероризм» Росії

Українські високопосадовці прокоментували інформацію про те, що російські військові нібито заявили про готовність підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що Росія «відкрито перейшла до ядерного шантажу».

«Мінування території АЕС; зберігання снарядів у цехах; прямі погрози підривом, щоб залишити «випалену землю». Європа сидить на пороховій діжці. Де заяви від Ради Безпеки ООН, ультиматуми МАГАТЕ, сюжети CBS News?» – спитав Подоляк, маючи на увазі, зокрема, американський канал, який раніше оприлюднив фільм про нібито непрозоре використання західного озброєння в Україні.

Прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль повідомив, що обговорив ситуацію на ЗАЕС із амбасадоркою Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

«Мінування Запорізької атомної електростанції та обстріли цього об’єкту окупантами мають всі ознаки ядерного тероризму з боку Росії. Наголосив на цьому під час зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк. Весь світ має об’єднатись для того, щоб запобігти катастрофі. Розраховуємо на підтримку партнерів, щоб якнайшвидше зупинити агресора», – заявив Шмигаль.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вказав на те, що, за міжнародним правом, ядерним тероризмом вважається вже сам напад на об’єкт, де працюють із ядерними або радіологічними матеріалами.

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«Заявляю про кричущу загрозу від перебування російських військових на Запорізькій АЕС не тільки для десятків мільйонів українців, але й для усього світу. Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не «поважають» державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано, наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років», – заявив він.

Лубінець закликав генерального секретаря ООН, профільне агентство МАГАТЕ та світову спільноту «вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар». За його словами, сьогодні Київ розіслав відповідні листи.

Раніше 8 серпня НАЕК «Енергоатом» повідомила, що російські військові заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку атомну електростанцію.

Офіційної реакції російської сторони на такі заяви «Енергоатома» ще не було. Російське Міноборони називає начальником військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту Ігоря Кіріллова, а не Валерія Васильєва, якого цитує українська державна компанія. Це стало причиною того, що російські телеграм-канали називають інформацію «Енергоатома» фейком.