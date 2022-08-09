ISW: ймовірно фейкова заява російського генерала відволікає увагу від реальної загрози для ЗАЕС

Поява і поширення ймовірно фейкової заяви російського генерала щодо загрози підриву Запорізької АЕС військами РФ, які захопили її на початку масштабного вторгнення, має на меті відволікти увагу від реальних ризиків ядерної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи, що може бути спричинена діями Росії, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські війська продовжують здійснювати атаки з ядерних реакторів станції і зберігати військове обладнання біля них, ймовірно, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи і зменшити бажання Заходу надавати додаткову військову підтримку Україні», – йдеться у звіті ISW.

Напередодні в НАЕК «Енергоатом» повідомили, що російські військові заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку атомну електростанцію. При цьому в компанії послалися на заяву «начальника військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту ЗС РФ генерал-майора Валерія Васильєва, що зараз командує гарнізоном ЗАЕС». Він нібито заявив, що «тут буде або російська земля, або випалена пустеля».

Російські телеграм-канали із посиланням на Міноборони Росії назвали інформацію «Енергоатома» фейком, заявивши, що Васильєв не обіймає згадану посаду і перебуває не в Україні, а в Узбекистані.

Водночас мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що Васильєв протягом трьох місяців віддавав накази завдавати ударів по Енергодару і Мелітополю.

«Незалежно від походження (чи існування) оригінальної публікації, повідомлення є ненадійним. Воно є непрямим і не претендує на цитування офіційної заяви чи заяви, зробленої на будь-якому офіційному російському новинному чи урядовому веб-сайті. Ці ймовірні спотворення інформації відволікають увагу від цілком реальних ризиків мілітаризації Росією Запорізької АЕС, що може включати мінування станції і майже напевно – небезпечне зберігання військового озброєння поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів», – наголосили в ISW.

Раніше представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що відомство має підтверджену інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 8 серпня закликав надати міжнародним інспекторам доступ на Запорізьку атомну електростанцію після повідомлень про обстріли найбільшої в Європі АЕС із боку російських військ.

«Будь-який напад на атомну станцію – це самогубство», – сказав Ґутерріш на пресконференції в Японії.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі 6 серпня попередив, що обстріл АЕС «підкреслив дуже реальний ризик ядерної катастрофи».

Ґроссі закликав усі сторони конфлікту проявляти «максимальну стриманість» поблизу ядерного майданчика.

Голова МАГАТЕ додав, що «надзвичайно важливо», щоб агентству було дозволено доступ до АЕС «для забезпечення технічної підтримки ядерної безпеки».

Українська влада звинуватила російські війська в обстрілах території Запорізької АЕС 5, 6 і 7 серпня.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у здійсненні «ядерного терору» і закликав запровадити додаткові міжнародні санкції, цього разу проти ядерного сектору Москви.

«Немає в світі народу, який би почувався в безпеці, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію», – сказав Зеленський у зверненні 7 серпня.

Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Запорізька АЕС відіграє значну роль при контрнаступі українських військ, тому російські війська продовжуватимуть «ядерний шантаж».

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.