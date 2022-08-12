Представник Росії в ООН виступив проти створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС

Росія вважає виправданим, щоб представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) приїхали на Запорізьку АЕС, захоплену російськими силами, заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо найбільшої в Європі атомної електростанції.

При цьому він не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо атомної станції. За його словами, Росія «захищає АЕС», у тому числі від можливих терактів.

«Зі свого боку, готові надати максимально можливе сприяння у вирішенні всіх організаційних питань. Вважаємо виправданим, щоб представники МАГАТЕ прибули на ЗАЕС якнайшвидше, можливо, навіть ще до кінця серпня», – заявив Небензя.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що візит місії МАГАТЕ досі не відбувся через «деструктивну позицію» Росії, яка продовжує обстріли Енергодару і АЕС.

Кислиця наголосив, що українська сторона готова надати місії всю необхідну допомогу і полегшити її проїзд територією, контрольованою Україною. При цьому представник України закликав Росію припинити обстріл міст на правому березі Дніпра, особливо Марганця та Нікополя, для якого вони використовують як прикриття майданчик станції.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав припинити всі воєнні дії поряд із Запорізькою АЕС, вивести військовий персонал і техніку та надати місії МАГАТЕ «негайний, безпечний та безперешкодний» доступ до станції.

«Потенційне пошкодження Запорізької АЕС чи будь-яких інших ядерних об’єктів в Україні або деінде ще може призвести до катастрофічних наслідків не тільки для найближчих околиць, а й для регіону, і за його межами. Це абсолютно неприйнятно», – заявив голова ООН.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, заявив, що безпосередньої небезпеки аварії на Запорізькій АЕС немає, але ситуація може змінитися будь-якої миті.

Президент України Володимир Зеленський у своєму щовечірньому зверненні до жителів країни заявив, що на Запорізькій АЕС Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу планети, і необхідно негайно вигнати звідти російські сили на користь ядерної безпеки Європи.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останні кілька днів – Росія й Україна звинувачують у цьому один одного. 11 серпня український «Енергоатом» розповів про черговий обстріл станції.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.