У Радбезі ООН розпочалось засідання щодо ситуації на Запорізькій АЕС

У Нью-Йорку відбувається засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС.



Під час засідання генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі закликав надати доступ до ЗАЕС, щоб експерти МАГАТЕ змогли оцінити ризики.

«Ми будемо оцінювати фізичну шкоду підприємству, визначимо стан основної і запасної системи безпеки. Ми також розглянемо робоче середовище працівників. Будемо перевіряти статус реакторів і стан ядерних матеріалів», – сказав він, висловивши готовність очолити цю місію.

Ґроссі вважає, що така місія МАГАТЕ дозволить стабілізувати ситуацію.

Натомість постійний представник Росії при ООН Василій Небензя заявив про необхідність «зупинити київський режим» і звинуватив «Київ у нападах на об'єкти ядерно інфраструктури».

Це засідання Радбезу ООН ініціювала Москва.



Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш раніше 11 серпня закликав негайно припинити воєнні дії поблизу ЗАЕС. Він наполягає на необхідності досягнення «термінової домовленості щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території АЕС».

11 серпня «Енергоатом» повідомив про кілька обстрілів Запорізької АЕС з боку російських сил. У компанії, яка є оператором АЕС, кажуть про загострення ситуації навколо станції.

5 серпня, за даними «Енергоатома», після російських обстрілів Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків. Тоді повідомлялося, що, серед іншого, були «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС. У свою чергу, російська сторона звинуватила українських військових в цьому обстрілі АЕС.

Після цього в «Енергоатомі» повідомляли про нові російські обстріли, зокрема, було влучання по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.