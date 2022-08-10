«Чергова дешева вистава»: Подоляк про заклик Росії до засідання Радбезу ООН через Запорізьку АЕС

Росія сама створює загрози на Запорізькій атомній електростанції, через які закликає провести засідання Ради безпеки ООН – про це йдеться в коментарі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

«Росія захоплює найбільшу АЕС Європи, бере в заручники персонал, мінує стіни, зберігає зброю в цехах, обстрілює зі станції міста. Але «провокує катастрофу Україна»? Кремль хоче ініціювати чергову дешеву виставу в стінах ООН, але забуває: світ не працює за правилами російського телебачення», – заявив Подоляк.

Раніше перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що Москва ініціює засідання Ради безпеки ООН 11 серпня для обговорення питань навколо Запорізької атомної електростанції.

9 серпня в «Енергоатомі» також попередили, що окупанти готуються перенаправити видобуток електроенергії із Запорізької АЕС на Крим, який Росія силоміць анексувала в України вісім років тому.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 8 серпня назвав будь-який напад на атомну станцію «самогубством» і вимагав надати інспекторам ООН доступ до ЗАЕС.

Наступного дня голова російської окупаційної адміністрації в Запорізькій області Євген Балицький заявив російському телебаченню, що «посилюються системи протиповітряної оборони електростанції».