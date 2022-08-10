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«Чергова дешева вистава»: Подоляк про заклик Росії до засідання Радбезу ООН через Запорізьку АЕС

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

Росія сама створює загрози на Запорізькій атомній електростанції, через які закликає провести засідання Ради безпеки ООН – про це йдеться в коментарі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

«Росія захоплює найбільшу АЕС Європи, бере в заручники персонал, мінує стіни, зберігає зброю в цехах, обстрілює зі станції міста. Але «провокує катастрофу Україна»? Кремль хоче ініціювати чергову дешеву виставу в стінах ООН, але забуває: світ не працює за правилами російського телебачення», – заявив Подоляк.

Раніше перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що Москва ініціює засідання Ради безпеки ООН 11 серпня для обговорення питань навколо Запорізької атомної електростанції.

9 серпня в «Енергоатомі» також попередили, що окупанти готуються перенаправити видобуток електроенергії із Запорізької АЕС на Крим, який Росія силоміць анексувала в України вісім років тому.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 8 серпня назвав будь-який напад на атомну станцію «самогубством» і вимагав надати інспекторам ООН доступ до ЗАЕС.

Наступного дня голова російської окупаційної адміністрації в Запорізькій області Євген Балицький заявив російському телебаченню, що «посилюються системи протиповітряної оборони електростанції».

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